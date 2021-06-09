Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalan
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Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalan

Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalan
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: "Artık gündemimiz aşı programı ile bağışıklığı elde ederek eski normallerimize en kısa sürede nasıl döneceğimizdir.

"Artık gündemimiz aşı programı ile bağışıklığı elde ederek eski normallerimize en kısa sürede nasıl döneceğimizdir. Bu zor günler artık geride kalıyor. İşlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz."

"Yarın itibariyle 45 yaşının üzerindeki vatandaşlarımız da aşılanmaya başlıyor. Gelecek pazartesi günü ise 40 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız da aşı programına dahil edilmiş olacak."

"Aşı olan vatandaşlarımız da toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymalı. Unutmayalım, aşının bizi koruması için belirli bir süre geçmesi gerekiyor."

"Önümüzdeki hafta yerli aşımızın son fazı olan Faz-3 insan çalışmaları için gönüllülerimizi aşılayacağız. Türk aşısı son aşamaya geldi."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sağlık Bakanı Koca: '(Kovid-19) Önümüzdeki hafta yerli aşımızın Faz-3 insan çalışmaları için gönüllülerimizi aşılayacağız. Türk aşısı son aşamaya...
Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Önümüzdeki hafta yerli aşımızın Faz-3 insan çalışmaları için gönüllülerimizi aşılayacağız. Türk aşısı son aşamaya...
Bakan Koca: 'Yarın itibarıyla 45 yaş üzerindeki vatandaşlarımız da aşılanmaya başlıyor.
Bakan Koca: "Yarın itibarıyla 45 yaş üzerindeki vatandaşlarımız da aşılanmaya başlıyor.
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