Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bugün yapılan yaklaşık 96 bin test sonucu 1443 yeni hasta tespit...
Bir son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bugün yapılan yaklaşık 96 bin test sonucu 1443 yeni hasta tespit edildi.
24.08.2020 19:35 | Son Güncelleme: 24.08.2020 19:35
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bugün yapılan yaklaşık 96 bin test sonucu 1443 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 800 civarında."
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Kaynak: AA