Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bugün yapılan yaklaşık 96 bin test sonucu 1443 yeni hasta tespit... Bir son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bugün yapılan yaklaşık 96 bin test sonucu 1443 yeni hasta tespit edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bugün yapılan yaklaşık 96 bin test sonucu 1443 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 800 civarında." Kaynak: AA