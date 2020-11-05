Son dakika haberi: Sağlık Bakan Koca, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesini ziyaret etti
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Son dakika haberi: Sağlık Bakan Koca, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesini ziyaret etti

05.11.2020 13:24 | Son Güncelleme: 05.11.2020 13:29

Son dakika haberleri... Hastane Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastaneye gelmesi Koca'nın hastane bahçesinde bazı sağlık çalışanlarıyla sohbeti Koca'nın hastaneye girmesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde yaralı olarak kurtarılan çocukların tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk...

Hastane

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastaneye gelmesi

Koca'nın hastane bahçesinde bazı sağlık çalışanlarıyla sohbeti

Koca'nın hastaneye girmesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde yaralı olarak kurtarılan çocukların tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesini ziyaret etti.

Son dakika haberi: Sağlık Bakan Koca, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesini ziyaret etti
Son dakika haberi: Sağlık Bakan Koca, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesini ziyaret etti
Son dakika haberi: Sağlık Bakan Koca, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesini ziyaret etti
Son dakika haberi: Sağlık Bakan Koca, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

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