Son dakika haberi: Safranbolulu binicilerden 2 kupa birden Son dakika spor haberi: Türkiye Binicilik Federasyonu tarafindan düzenlenen 1 yıldız 75 km 'Atlı Dayanıklılık' yarışmasında Safranbolulu iki at binicisi ikincilik ve üçüncülük elde etti.

Türkiye Binicilik Federasyonu tarafindan düzenlenen 1 yıldız 75 km 'Atlı Dayanıklılık' yarışmasında Safranbolulu iki at binicisi ikincilik ve üçüncülük elde etti.

Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından 15 Temmuz anısına Ankara'nın Çubuk ilçesinde 75 km atlı dayanıklılık yarışması düzenledi. Türkiye'nin çeşitli illerinden katılan yarışmacıları zorlu parkurda geride bırakmayı başaran Safranbolulu sporcular Ömer Fethi Ergin 'Deniz' isimli atı ile ikincilik, Tarık Yunus Kılınç ise 'Özturbo' isimli atı ile üçüncü oldu. Yarış sonrası düzenlenen törenle kupalarını alan sporcular hedeflerinin milli takımda yer alarak Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil etmek olduğunu ifade etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA