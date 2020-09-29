Son dakika haberi | Safranbolu'da ormanlık alanda kaybolan kadın bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | Safranbolu'da ormanlık alanda kaybolan kadın bulundu

29.09.2020 20:01 | Son Güncelleme: 29.09.2020 20:04
Son dakika haberi | Safranbolu'da ormanlık alanda kaybolan kadın bulundu

Son dakika gündem haberine göre Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda kaybolan kadın, AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri tarafından bulundu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda kaybolan kadın, AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri tarafından bulundu.

Alınan bilgiye göre, jandarmayı arayan R.C, kız arkadaşı Nilay D'nin Beştepeler mevkisinde kaybolduğunu bildirdi.

Bunun üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinden de destek alarak belirtilen bölgede arama yaptı.

Ormanlık alanda bulunan genç kız, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Volkan Bozkır Mustafa Şentop Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Ebru Şallı Seda Sayan Serenay Sarıkaya
Spor Babel Erol Bulut Gökhan Töre Mbaye Diagne Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kız Ekim Çocuk Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Safranbolu'da ormanlık alanda kaybolan kadın bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.9.2020 20:07:03. #1.14#
title