Son dakika haberi | Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanılan silah, polis ekipleri tarafından Yeşilköy Sahil'deki kayalıkların arasında bulundu.
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika 3. sayfa haberi: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanılan silah, polis ekipleri tarafından Yeşilköy Sahil'deki kayalıkların arasında bulundu.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanılan silah, polis ekipleri tarafından Yeşilköy Sahil'deki kayalıkların arasında bulundu. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa