Son dakika haberi | Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanılan silah, polis ekipleri tarafından Yeşilköy Sahil'deki kayalıkların arasında bulundu. - Haberler
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Son dakika haberi | Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanılan silah, polis ekipleri tarafından Yeşilköy Sahil'deki kayalıkların arasında bulundu.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanılan silah, polis ekipleri tarafından Yeşilköy Sahil'deki kayalıkların arasında bulundu.

Son dakika 3. sayfa haberi: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanılan silah, polis ekipleri tarafından Yeşilköy Sahil'deki kayalıkların arasında bulundu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanılan silah, polis ekipleri tarafından Yeşilköy Sahil'deki kayalıkların arasında bulundu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Polis, Silah, 3. Sayfa, Haber

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