Son dakika haberi: ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE GÖZALTI SAYISI 11'E YÜKSELDİ - Haberler
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Son dakika haberi: ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE GÖZALTI SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi: ÜNLÜ sunucu Ece Erken'in, eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili gözaltı sayısının 11'e yükseldiği öğrenildi.

ÜNLÜ sunucu Ece Erken'in, eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili gözaltı sayısının 11'e yükseldiği öğrenildi.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'deki restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Polis, şüphelileri belirledi. İlk olarak 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonların devamında gözaltı sayısının 11'e yükseldiği belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Son dakika haberi: ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE GÖZALTI SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Son dakika haberi: ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE GÖZALTI SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Son dakika haberi: ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİNDE GÖZALTI SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Gözaltı, Güncel, Haber

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