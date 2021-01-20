Son dakika haberi... Sadakataşı Derneğinden İdlib'deki mültecilere kış yardımı

Son dakika haberi: Sadakataşı Derneği, Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan mülteci kamplarında yaşayan ailelere, kışlık kıyafet ve battaniye ile çocuk paketi ve gıda yardımı ulaştırdı.

Sadakataşı Derneği, Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan mülteci kamplarında yaşayan ailelere, kışlık kıyafet ve battaniye ile çocuk paketi ve gıda yardımı ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ülkelerinde yaşanan çatışmalar sebebiyle güvenli bölge olarak gördükleri Türkiye sınırına göç eden İdlibli mülteciler başta gıda, barınma ve sağlık alanlarında sorunlar yaşıyor.

Bu durumun çözümüne katkı sağlamayı amaçlayan Sadakataşı Derneği, kış aylarının gelmesiyle yaşama tutunmanın zorlaştığı İdlib'de hayırseverlerin destekleriyle yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Bölgede bulunan Sadakataşı Derneği ekipleri, ihtiyaç sahiplerine kışlık kıyafet, çocuk paketi ve gıda yardımları ulaştırdı.

Geçen günlerde Zerdana bölgesinde yaşanan şiddetli yağışlardan etkilenen Rahme çadır kentinde yaşayan ailelere 300 battaniye, 280 yastık, 200 çocuğa ise bot ve mont dağıtımı gerçekleştirildi.

Kamplarda yaşayan 100 aileye ikişer paket çocuk bezi ile bebek bisküvisi, ıslak mendil ve şampuandan oluşan çocuk paketi de dağıttı. Ayrıca, bir ton süt İdlibli ailelere ulaştırıldı.

Sadakataşı Derneği, kış yardımlarının devamında ileriki günlerde bölgeye kışlık kıyafet, bot, battaniye, soba ve yakacak ulaştırmayı sürdürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, Türkiye sınırına göç eden mülteci ailelerin soğuk kış aylarının gelmesiyle birlikte zorlu yaşam koşullarıyla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Bu durumun çözümüne katkı sağlamak için bölgede bulunan yardım ekinin çocuk kolisi, süt, battaniye, yastık ve kışlık kıyafet dağıtımları gerçekleştirdiğini kaydeden Özdal, yardımların İdlib'e ulaşmasına katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür etti.

Hayırseverler, derneğin başlattığı İdlib yardımlarına destek olmak için banka hesap numaralarına, "www.sadakatasi.org" adresinden ulaşılabiliyor. Ayrıca tüm operatörlerden İDLİB yazıp 2989'a SMS göndererek 10 TL destekte bulunulabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu