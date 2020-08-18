Son dakika haberi... SADABAD 1 VİYADÜĞÜNDEN ATLAYAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Son dakika haberleri: Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHAKağıthane'de yaklaşık 50 metre yükseklikteki Sadabad 1 Viyadüğü'nden atlayan kişi hayatını kaybetti.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA

Kağıthane'de yaklaşık 50 metre yükseklikteki Sadabad 1 Viyadüğü'nden atlayan kişi hayatını kaybetti.

Olay, Kağıthane Sadabad 1 Viyadüğü'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Okmeydanı Bağlantı Yolu Haliç istikametinde seyir eden 34 JG 0629 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü aniden yolda durdu. Arabasından çıkan kişi, korkulukları aşarak kendini Sadabad 1 Viyadüğünden aşağıya bıraktı. Yaklaşık 50 metreden yere düşen kişi, olay yerinde hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından ceset, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

ARACI VİYADÜK ÜZERİNDE KALDI

Sadabad Viyadüğü üzerinde yalnız seyahat eden kişinin hafif ticari aracı yol kenarında kaldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA