Son dakika haberi! SABIHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAN DIŞ HAT UÇUŞLARI BAŞLADI (1)
Son dakika haberlerine göre Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan dış hat uçak seferleri başlıyor.
11.06.2020 08:51 | Son Güncelleme: 11.06.2020 08:55
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan dış hat uçak seferleri başlıyor. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan ilk sefer İngiltere'nin başkenti Londra'ya 08.40'ta gerçekleştirildi.
Görüntü dökümü:
---------------Terminalde olan yolcular-Dış hat uçuş bilgi ekranı-Check-in kontuarları-Bilet ve bagaj işlemi yaptıranlar
Kaynak: DHA