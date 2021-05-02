Son dakika haberi | Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin'den "Selimiye Camisi çevre düzenlemesi" açıklaması

Edinilen son dakika gelişmesine göre Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Av. Sinan Tekin, yıllardır kullanılmayan Selimiye Camii çevresinin bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ve ivedilikle aslına uygun düzenleme yapılacağı müjdeli haberinin Edirne'de yaşayan herkesi sevindirdiğini belirtti.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Av. Sinan Tekin, yıllardır kullanılmayan Selimiye Camii çevresinin bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ve ivedilikle aslına uygun düzenleme yapılacağı müjdeli haberinin Edirne'de yaşayan herkesi sevindirdiğini belirtti.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, ihtişamıyla göz kamaştıran Türk İslam aleminin şaheserlerinden Selimiye Camii'nin Edirne için müstesna bir yeri olduğunu, böylesine muhteşem bir eserin mezbeleye dönüşen çevresinin herkesi üzdüğünü bildirdi.

Selimiye çevresinde yapılacak düzenlemenin tüm Edirne halkını sevindirdiğini aktaran Tekin, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sebep ne olursa olsun, içimizi acıtan bu hal, bu kadar sürüncemede kalmamalıydı. Zaten böyle kapsamlı bir işi Belediyemizin bütçe ve imkanlarıyla olmayacağı da ayrı bir konu. Neyse ki bu işin bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takibinde olması işin hızlanmasına katkı vereceğini düşünüyoruz. Selimiye Camisi çevre düzenlemesi herkesi sevindirdi. Bu hayırlı işi Edirneliler olarak iple çekiyoruz. Emeği geçen herkese şimdiden teşekkür ederiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Çakıcı