Son dakika haberi: Rusya, Ukrayna'nın 5 kentinden sivillerin tahliyesi için tekrar geçici ateşkes ilan etti - Haberler

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Son dakika haberi: Rusya, Ukrayna'nın 5 kentinden sivillerin tahliyesi için tekrar geçici ateşkes ilan etti

AA - Dmitri Chirciu - Güncel
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Son dakika haberi: Rusya, Ukrayna'nın 5 kentinden sivillerin tahliyesi için tekrar geçici ateşkes ilan etti

Son dakika gündem haberi... Rusya, Ukrayna'da başkent Kiev dahil 5 kentinden sivillerin tahliyesi için yarın Moskova saati ile 10.00'dan itibaren tekrar geçici ateşkes ilan ettiğini açıkladı.

Rusya, Ukrayna'da başkent Kiev dahil 5 kentinden sivillerin tahliyesi için yarın Moskova saati ile 10.00'dan itibaren tekrar geçici ateşkes ilan ettiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın kentlerinde insani durumun kötüleştiği belirtildi.

Sivillerin ve yabancı uyruklu vatandaşların güvenliğinin sağlanması önemine işaret edilen açıklamada, "Rusya, 9 Mart'ta Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla ateşkes ilan ediyor ve insani koridorları oluşturmaya hazır." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'nın Kiev, Çernigiv, Sumi, Harkiv ve Mariupol kentlerinde, tahliyeler için insani yardım koridorlarının oluşturulacağı belirtilen açıklamada, Ukrayna tarafına söz konusu koridorların çalışma saatinin belirlenmesi konusunda Moskova saatiyle gece 03.00'e kadar mutabakata varılması teklifinde bulunuldu.

Açıklamada, tahliyeler esnasında belirlenen rotalarda Ukrayna yönetimi tarafından güvenliğin sağlanması gerektiği vurgulandı.

AA / Dmitri Chirciu - Güncel

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