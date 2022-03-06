Son dakika haberi... Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna askeri uçaklarının sınır ülkelerdeki havaalanlarını kullanmasının bu ülkelerin silahlı çatışmaya dahil olması olarak... - Haberler

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Son dakika haberi... Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna askeri uçaklarının sınır ülkelerdeki havaalanlarını kullanmasının bu ülkelerin silahlı çatışmaya dahil olması olarak...

AA, Ali Cura - Güncel
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Son dakika haberi... Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna askeri uçaklarının sınır ülkelerdeki havaalanlarını kullanmasının bu ülkelerin silahlı çatışmaya dahil olması olarak...

Gelen son dakika haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna askeri uçaklarının sınır ülkelerdeki havaalanlarını kullanmasının bu ülkelerin silahlı çatışmaya dahil olması olarak kabul edileceğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna askeri uçaklarının sınır ülkelerdeki havaalanlarını kullanmasının bu ülkelerin silahlı çatışmaya dahil olması olarak kabul edileceğini bildirdi.

AA / Ali Cura - Güncel

Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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