Son dakika haberi | Rusya Savunma Bakanlığı: Donbas'ta Rus ordusunun desteğiyle karşı saldırı başlatıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta Rus ordusunun desteğiyle karşı saldırı başlatıldığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'taki Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlerin güncel durumuna ilişkin bilgi verdi.

Ukrayna ordusuna yönelik suçlamalarda bulunan Konaşenkov, şunları kaydetti:

"Ukrayna ordusu, Donbas'ın barışçıl şehirlerini bombalamaya devam ediyor. Sivil halk arasında kayıplar var. Şu anda (sözde) Donetsk Halk Cumhuriyeti ve (sözde) Lugansk Halk Cumhuriyeti, Rus ordusunun desteğiyle karşı saldırı başlatmış durumdadır."