Son dakika haberi | Rusya/Novak: Küresel petrol açığı günde 2.0 mln. varil

Edinilen son dakika gelişmesine göre Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, 2021 yılında küresel petrol talebinin günde ortalama 5.5 milyon varil olacağını ve mevcut koşullarda küresel petrol açığının günde ortalama 2.0 milyon varil düzeyinde olduğuna dikkat çekti.

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, 2021 yılında küresel petrol talebinin günde ortalama 5.5 milyon varil olacağını ve mevcut koşullarda küresel petrol açığının günde ortalama 2.0 milyon varil düzeyinde olduğuna dikkat çekti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC) toplantısındaki açış konuşmasında, küresel petrol piyasalarının toparlanmakta olduğunu vurgulayan Novak, özellikle Avrupa'da olmak üzere, hala birçok belirsizliğin etkisini sürdürdüğünü vurguladı.

Daha önce konuşan Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman, OPEC ve müttefiklerinin, üretim politikalarına "esnek" bir yaklaşım içinde olmaları gerektiğini söyledi.Toplantıyı yakından izleyen küresel petrol piyasalarında, açış konuşmalarının ardından, Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı yüzde 1.58 artışla 60.34 dolara, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 1.21 artışla 63.87 dolara yükseldi.OPEC Genel Sekreteri Mohammad Sanusi Barkindo, kartelin dünkü toplantısında, koronavirüs ile ilgili birçok olumlu gelişmeye karşın, petrol piyasaları için daha bir çok belirsizliğin bulunduğuna dikkat çekti.Barkindo, söz konusu belirsizliklere örnek olarak, küresel düzeyde Covid-19 vakalarındaki artışları, artan kısıtlama önlemleri ve seyahat kısıtlamaları gibi gelişmeleri gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı