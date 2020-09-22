Son dakika haberi: Rusya'nın ürettiği koronavirüs aşının ilk dozu 2 bin 500 kişiye uygulandı
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Son dakika haberi: Rusya'nın ürettiği koronavirüs aşının ilk dozu 2 bin 500 kişiye uygulandı

Gelen son dakika haberlerine göre Rusya Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi, dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı Sputnik V'nin test partilerinin Rusya'nın tüm bölgelerine ulaştığını ve 2 bin 500 kişiye aşının ilk dozunun vurulduğunu açıkladı.

Son dakika haberi: Rusya'nın ürettiği koronavirüs aşının ilk dozu 2 bin 500 kişiye uygulandı
22.09.2020 15:52 | Son Güncelleme: 22.09.2020 15:56

Rusya Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi, dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı Sputnik V'nin test partilerinin Rusya'nın tüm bölgelerine ulaştığını ve 2 bin 500 kişiye aşının ilk dozunun vurulduğunu açıkladı.

 Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, Rus medyasına dünyanın ilk tescil edilen (Covid-19) aşısı Sputnik V aşısının tescil sonrası klinik testleri hakkında bilgi verdi.

"3'ÜNCÜ FAZ KLİNİK TESTİ BAŞLADI"

Gintsburg, "Tescil sonrası klinik testler, yani daha basit bir ifadeyle 3. faz klinik testler Moskova'da başlamış durumda. Bu oldukça maliyetli bir çalışma, zira 40 bin gönüllü çeşitli bağışıklık biçimlerinin oluşması bakımından tüm parametreler ele alınarak analiz ediliyor" diye konuştu.

2 BİN 500 MOSKOVALI'YA İLK DOZ UYGULANDI

Öte yandan, aşının yan etkileri hakkında da konuşan Gintsburg," 2 bin 500 Moskovalı'ya aşının ilk dozu uygulandı.Kılavuzunda belirtilen önemsiz durumlar haricinde herhangi bir olumsuzluk görülmedi. Gönüllülerin yüzde 14-15'inde 38 derece ateş, aşının yapıldığı yerde kızarıklık ve baş ağrısı gibi durumlar görüldü" diye konuştu.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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