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Son dakika haberi | Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan güvenlik zirvesi sona...

AA, Mümin Altaş - Güncel
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Son dakika haberi | Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan güvenlik zirvesi sona...

Son dakika gündem haberi... Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan güvenlik zirvesi sona erdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan güvenlik zirvesi sona erdi.

AA / Mümin Altaş - Güncel

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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