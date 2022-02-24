Son dakika haberi | Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan güvenlik zirvesi sona...
AA, Mümin Altaş - Güncel
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Son dakika gündem haberi... Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan güvenlik zirvesi sona erdi.
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan güvenlik zirvesi sona erdi.
AA / Mümin Altaş - Güncel