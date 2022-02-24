Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi - Yerleşim yerine düşen bomba sonrası 1 kişi hayatını kaybetti (1) - Haberler
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Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi - Yerleşim yerine düşen bomba sonrası 1 kişi hayatını kaybetti (1)

AA, Wolfgang Schwan - Güncel
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Son dakika haberler... Yerde yatan ceset Binada çıkan yangın Yangın söndürme çalışmaları Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından bazı şehirlerde bomba sesleri duyulmaya başladı.

Yerde yatan ceset

Binada çıkan yangın

Yangın söndürme çalışmaları Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından bazı şehirlerde bomba sesleri duyulmaya başladı. Chuhuiv kentinde yerleşim yerlerine düşen bomba sebebiyle, caddede büyük bir çukur oluşurken, civardaki binalarda hasar gördü. Saldırı sonrası bir kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı.

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi - Yerleşim yerine düşen bomba sonrası 1 kişi hayatını kaybetti (1)

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi - Yerleşim yerine düşen bomba sonrası 1 kişi hayatını kaybetti (1)

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi - Yerleşim yerine düşen bomba sonrası 1 kişi hayatını kaybetti (1)

AA / Wolfgang Schwan - Güncel

Ukrayna, Yangın, Donbas, Bomba, Güncel, Haberler

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