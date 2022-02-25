Son dakika haberi | Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi New York'taki Rus Başkonsolosluğu önünde protesto edildi - Haberler
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Son dakika haberi | Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi New York'taki Rus Başkonsolosluğu önünde protesto edildi

AA, Mücahit Oktay - Güncel
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Son dakika haberi | Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi New York'taki Rus Başkonsolosluğu önünde protesto edildi

Son dakika haberleri... NEW New York'ta yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırıları Rus Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

NEW New York'ta yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırıları Rus Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

New York şehir merkezinde yaşayan Ukrayna vatandaşları, Manhattan'da bulunan Rusya Federasyonu Başkonsolosluk binasına gelerek ülkelerine yapılan askeri müdahaleye tepki gösterdi.

Rus Başkonsolosluğu önünde Ukrayna bayraklarıyla bekleyen göstericiler, "savaşı durdurun", "Ukrayna'dan elini çek" yazılı pankartlar taşıdı.

Daha erken saatlerde ise Times Meydanı'nda toplanan yüzlerce New Yorklu ve Ukrayna vatandaşı Putin'in geniş çaplı saldırısını ve Ukrayna'yı işgalini protesto etmişti.

Meydanda mavi-sarı dev Ukrayna bayrağını taşıyan kalabalık "Ukrayna'nın yanında olun" ve "Putin'i şimdi durdurun" sloganları atmıştı.

Göstericiler daha sonra Lexington Bulvarı ve Central Park yakınlarındaki Birleşmiş Milletler Rusya Daimi Temsilciliği önüne yürümüş ve protestolarını bir süre daha devam ettirmişti.

AA / Mücahit Oktay - Güncel

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