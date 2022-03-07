Son dakika haberi... Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan 16 yaşındaki kedileri "Kar"ı da getirdiler

Rusya'nın savaş açmasının ardından Ukrayna'yı terk eden Akay ailesi, 2014 yılında Donbas'ta yaşanan çatışma ortamını da gören kedileri "Kar" ile Türkiye'ye giriş yaptı.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla ülkeden tahliye edilen Türk vatandaşlarının Edirne'deki sınır kapılarından yurda girişleri devam ediyor.

Savaş nedeniyle Kiev'den ayrılan ve uzun bir yolculuk sonrası yurda girmenin mutluluğunu yaşayanlardan Akay ailesi, 16 yıllık yaşamında iki kez çatışma ortamı gören kedileri "Kar"ı da yanlarından ayırmadı.

İla Akay'ın annesinin baktığı kedi "Kar", ilk olarak 8 yıl önce Donbas bölgesinde yaşanan çatışmaları gördü. Akay'ın annesi çatışmalı ortamdan kaçarak kedisiyle Türkiye'ye geldi. Daha sonra işleri nedeniyle Kiev'e giden Akay ailesi ve kedileri bu kez de Rusya'nın saldırısı nedeniyle savaşın acı yüzünü yaşadı.

Gazetecilere açıklama yapan İla Akay, savaşın ilk gününde sabah saatlerinde bomba sesleriyle uyandıklarını söyledi.

Savaş nedeniyle zor günler yaşadıklarını dile getiren Akay, "Ülkede kalmak için son ana kadar bekledik, savaş biter diye düşündük. Ancak savaşın şiddeti artmaya başlayınca gitmeye karar verdik. Oğlumuzun da güvenliğini düşündük." dedi.

Akay, kedilerinin son 8 yılda yaşanan iki çatışma ortamına da tanıklık ettiğini belirtti.

Kedilerini çok sevdiklerini ve onu geride bırakmadıklarını anlatan Akay, şöyle konuştu:

"Kedimiz 16 yaşında. Yıllar önce Donbas'ta savaş başladığında kedimiz oradaydı. Annem kediyle birlikte o zaman Türkiye'ye bizim yanımıza kaçmıştı. İlerleyen dönemde aile işimiz için Kiev'de yaşamaya başladık, kedimizi de yanımızda götürdük. Bu kez de Rusya'nın savaş açmasının ardından Kiev'den çıkmaya karar verdik. Kedimizi iki savaşı da görmüş oldu. Onu hiçbir zaman yanımızdan ayırmadık."

Ata Akay (7) ise kedisini çok sevdiğini ve Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu ifade etti.