Son dakika haberi... Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina'dan, küresel enflasyon trendi için "dramatik değişiklik" yorumu - Haberler Ekonomi
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Son dakika haberi... Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina'dan, küresel enflasyon trendi için "dramatik değişiklik" yorumu

Son dakika haberi... Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina'dan, küresel enflasyon trendi için
AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi... Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, dünyanın düşük enflasyonlu koşullarda yaşamaya alıştığını belirterek, "Şu anda enflasyonda yaşananlar kısa süreli bir etki mi yoksa bir trend değişikliği mi? Küresel enflasyon trendinde dramatik bir değişiklik olduğunu düşünüyorum.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, dünyanın düşük enflasyonlu koşullarda yaşamaya alıştığını belirterek, "Şu anda enflasyonda yaşananlar kısa süreli bir etki mi yoksa bir trend değişikliği mi? Küresel enflasyon trendinde dramatik bir değişiklik olduğunu düşünüyorum." dedi.

Nabiullina, başkent Moskova'da düzenlenen Gaydar Forumunda, Rusya'da ve dünyada artış gösteren enflasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'da geçen yıl yüzde 8 bandını aşarak 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşan enflasyona doğru bir şekilde müdahale ettiklerini savunan Nabiullina, "Eğer para politikasını sıkılaştırmasaydık, eğer faiz oranını aynı seviyede bıraksaydık, enflasyon en az 4 puan daha yüksek olurdu ve faizi daha da artırmak zorunda kalırdık." diye konuştu.

Enerjide yenilenebilir kaynaklara yönelik dönüşümün, enflasyonu olumsuz yönde etkilediğini anlatan Nabiullina, "Enerjideki dönüşüm nedeniyle yeni teknolojiler ve geleneksel kaynaklara yönelik yatırımlar daha pahalı hale gelecek. Bu durum da 70'lerde petrol fiyatlarında yaşananlara benzer, kalıcı bir arz sıkıntısına yol açacak." dedi.

Nabiullina, küresel enflasyondaki artışın kalıcı olduğu görüşünde olduğunu kaydederek, "Dünya, düşük enflasyonlu koşullarda yaşamaya alışmıştı. Şu anda enflasyonda yaşananlar kısa süreli bir etki mi yoksa bir trend değişikliği mi? Küresel enflasyon trendinde dramatik bir değişiklik olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi Haberleri

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