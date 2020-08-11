Son dakika haberi | Rusya lideri Putin: Koronavirüs aşısı tescillendi Son dakika dünya haberi: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini duyurdu.

Rusya'dan koronavirüs (Covid-19) aşısına ilişkin açıklama geldi. Açıklama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Putin'den geldi. Putin, Rusya Sağlık Bakanlığı, Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen koronavirüs aşının tescil edildiğini ifade etti. Rusya böylece koronavirüs aşısını tescil eden ilk ülke oldu.

Kaynak: DHA