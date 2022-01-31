Son dakika haberi | Rusya: Kuzey Akım 2 arzı yükseltip fiyatları düşürecek, karar Avrupa'nın

Rusya'nın Londra Büyükelçisi devam eden Ukrayna Krizi hakkında açıklama yaptı. Büyükelçi Andrei Kelin, Kuzey Akım 2 projesinin devam etmesi halinde doğalgaz fiyatlarını düşüreceğini belirterek Rusya'nın hazır olduğunu vurguladı.

Rus Büyükelçi Kelin devam eden Ukrayna Krizi hakkında basına verdiği röportajdan alıntılar yaparak açıklamalarda bulundu. Büyükelçi Kelin, "Kuzey Akım 2, gaz arzının yükselmesine izin verirken uzun vadeli sözleşmeler fiyatları düşürmeye yardımcı olacak. Rusya hazır. Karar vermek Avrupa'nındır" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Dünya