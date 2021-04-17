Son dakika haberi! Rusya istihbarat servisi, Ukraynalı diplomatı gözaltına aldı
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Son dakika haberi! Rusya istihbarat servisi, Ukraynalı diplomatı gözaltına aldı

Son dakika haberi! Rusya istihbarat servisi, Ukraynalı diplomatı gözaltına aldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Gelen son dakika haberlerine göre Rusya'da Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u gözaltına aldı.

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Rusya'da Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u gözaltına aldı. FSB'den yapılan açıklamada, Sosonyuk'un 'gizli belgeler' temin ettiği ifade edildi.

Rusya'da FSB, Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u gözaltına aldı. TASS'ta yer alan habere göre FBS'den yapılan açıklamada, "Federal Güvenlik Servisi, Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu olan Ukraynalı diplomat Aleksandr Sosonyuk'u, Rus kolluk kuvvetleri ve FSB'nin veri gizli belgeler temin ettiği gerekçesiyle gözaltına aldı" denildi. FSB, Sosonyuk'un bu faaliyetlerinin bir diplomatik çalışanın statüsüne aykırı olduğunu ve Rusya Federasyonu'na karşı 'düşmanca' olduğunu duyurdu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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