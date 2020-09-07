Son dakika haberi! Rusya, ikinci aşısının klinik deneylerinin tamamlanacağını duyurdu
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Son dakika haberi! Rusya, ikinci aşısının klinik deneylerinin tamamlanacağını duyurdu

Son dakika haberleri... Rusya, ilk koronavirüs (Covid-19) aşısı Sputnik V'den sonra ikinci koronavirüs aşısının klinik deneylerinin 30 Eylül'de tamamlanacağını duyurdu.

Son dakika haberi! Rusya, ikinci aşısının klinik deneylerinin tamamlanacağını duyurdu
07.09.2020 14:36 | Son Güncelleme: 07.09.2020 14:43
Rusya, ilk koronavirüs (Covid-19) aşısı Sputnik V'den sonra ikinci koronavirüs aşısının klinik deneylerinin 30 Eylül'de tamamlanacağını duyurdu.

Rusya'da Vector Viroloji Enstitüsü tarafından üretilen ikinci bir aşının 30 Eylül'de erken aşama klinik deneylerini tamamlayacağı açıklandı. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova daha önce yaptığı açıklamada, Rusya'nın Eylül ayı sonunda veya Ekim başında koronavirüse karşı ikinci bir aşıyı onaylamaya hazırlandığını söylemişti.

İLK SONUÇLAR PAYLAŞILDI

Öte yandan Rus aşısıyla ilgili ilk ayrıntılı çalışmaya göre, aşı denemesine katılan bireylerin tümünde virüse karşı mücadele edebilecek bir bağışıklık tepkisi oluştu ve ciddi bir yan etki görülmediği bildirildi. Rusya aşının Ağustos ayında ülke içinde kullanımına izin vermiş ve yapılan denemelerin sonuçları yayınlanmadan aşı kullanımına izin veren ilk ülke olmuştu. Uzmanlar, çok küçük ölçekli olduğunu söyledikleri deneylerin, aşının etkisi ve güvenliğini kanıtlamak bakımından yetersiz olduğunu söylüyorlar.


- Rusya

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Kaynak: DHA

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