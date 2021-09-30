Son dakika haberi... Rusya Enerji Bakanlığı: Avrupa ve Çin, ilave kömür talebinde bulunmadı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Rusya Enerji Bakanlığı: Avrupa ve Çin, ilave kömür talebinde bulunmadı

AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi... Rusya Enerji Bakanlığı: Avrupa ve Çin, ilave kömür talebinde bulunmadı

Son dakika haberler... Rusya Enerji Bakanlığı, Avrupa ve Çin'de yaşanan enerji krizinin ardından Rusya'dan ilave kömür sevkiyatı yapılmasına yönelik talep gelmediğini açıkladı.

Rusya Enerji Bakanlığı, Avrupa ve Çin'de yaşanan enerji krizinin ardından Rusya'dan ilave kömür sevkiyatı yapılmasına yönelik talep gelmediğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın kuruluşlarında Avrupa ve Çin'in Rusya'dan ilave kömür arzı sağladığına yönelik iddialar yanıtlandı.

Açıklamada, "Rusya Enerji Bakanlığı, Çin ve Avrupa ülkelerinden Rusya'nın kömür ihracatını artırmasına yönelik bir talep almamıştır." ifadesi kullanıldı.

Çin'de özellikle kömür arzındaki sıkıntılar nedeniyle çok sayıda bölgede yaşanan elektrik kesintileri, ülkede yaşamı olumsuz etkiliyor.

Avrupa'da ise kömürden elektrik üretimine uygulanan karbon salım fiyatlarındaki artış ve yer altı doğal gaz depolama tesislerinin doluluk oranının geçen yıllara göre az olması doğal gaz fiyatlarının rekor düzeylere çıkmasına neden olmuştu.

Rusya'nın en büyük elektrik üretim ve dağıtım şirketi Inter RAO, dün yaptığı açıklamada, daha fazla elektrik almak isteyen Çin'in şirkete başvurduğunu bildirmişti.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi Haberleri
'Burada kivi yetişmez' diyenlere aldırmadı, şimdi Ukrayna'ya ihraç ediyor

"Burada kivi yetişmez" diyenlere aldırmadı, şimdi Ukrayna'ya ihraç ediyor

 Yunan basınından bomba iddia: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı 'Su-75 Checkmate' olacak

Yunan basınından bomba iddia: Türkiye'nin yeni savaş uçağı Rus yapımı "Su-75 Checkmate" olacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yıldız Tilbe Müge Anlı
Spor Salih Uçan
Tüm Haberler Hava Durumu Kenan Karaman Ziya Selçuk Gazeteler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi... Rusya Enerji Bakanlığı: Avrupa ve Çin, ilave kömür talebinde bulunmadı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 12:09:45. #1.11#