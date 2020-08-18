Son dakika haberi | Rusya Enerji Bakanı Novak'ın koranavirüs testi pozitif çıktı
Bir son dakika haberine göre Rusya Enerji Bakanı Novak'ın koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.
18.08.2020 10:02 | Son Güncelleme: 18.08.2020 11:21
Rusya Enerji Bakanı Novak'ın koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Novak'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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Kaynak: DHA