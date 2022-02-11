Son dakika haberi! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rusya'nın güvenlik garantileri konusundaki haklı taleplerini itibarsızlaştırmak için Moskova'ya karşı koordineli... - Haberler
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Son dakika haberi! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rusya'nın güvenlik garantileri konusundaki haklı taleplerini itibarsızlaştırmak için Moskova'ya karşı koordineli...

AA, Emre Gürkan Abay - Güncel
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Son dakika haberi! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rusya'nın güvenlik garantileri konusundaki haklı taleplerini itibarsızlaştırmak için Moskova'ya karşı koordineli...

Son dakika haberleri: Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rusya'nın güvenlik garantileri konusundaki haklı taleplerini itibarsızlaştırmak için Moskova'ya karşı koordineli enformasyon saldırısı gerçekleştiriliyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rusya'nın güvenlik garantileri konusundaki haklı taleplerini itibarsızlaştırmak için Moskova'ya karşı koordineli enformasyon saldırısı gerçekleştiriliyor

AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Moskova, Rusya, Güncel, Haberler

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