Son dakika haberi | Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın güvenlik taleplerine yönelik ABD ve NATO'nun yazılı yanıtlarına değinerek, "NATO'nun Rusya'ya verdiği...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberleri... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın güvenlik taleplerine yönelik ABD ve NATO'nun yazılı yanıtlarına değinerek, "NATO'nun Rusya'ya verdiği cevap çok ideolojik, ABD'nin cevabı tutarlıydı" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın güvenlik taleplerine yönelik ABD ve NATO'nun yazılı yanıtlarına değinerek, "NATO'nun Rusya'ya verdiği cevap çok ideolojik, ABD'nin cevabı tutarlıydı" dedi. - MOSKOVA
İhlas Haber Ajansı - Politika