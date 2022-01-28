Son dakika haberi | Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın güvenlik taleplerine yönelik ABD ve NATO'nun yazılı yanıtlarına değinerek, "NATO'nun Rusya'ya verdiği... - Haberler
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Son dakika haberi | Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın güvenlik taleplerine yönelik ABD ve NATO'nun yazılı yanıtlarına değinerek, "NATO'nun Rusya'ya verdiği...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberi | Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın güvenlik taleplerine yönelik ABD ve NATO'nun yazılı yanıtlarına değinerek,

Son dakika haberleri... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın güvenlik taleplerine yönelik ABD ve NATO'nun yazılı yanıtlarına değinerek, "NATO'nun Rusya'ya verdiği cevap çok ideolojik, ABD'nin cevabı tutarlıydı" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın güvenlik taleplerine yönelik ABD ve NATO'nun yazılı yanıtlarına değinerek, "NATO'nun Rusya'ya verdiği cevap çok ideolojik, ABD'nin cevabı tutarlıydı" dedi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - Politika

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