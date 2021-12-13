Son dakika haberi: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefon görüşmesi yaptı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov'un, Abdullahiyan ile görüşmesinde, İran nükleer anlaşması ele alındı.

İki bakanın, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan bu anlaşmanın uygulanması sürecinin yeniden başlatılması konusuna karşılıklı ilgi gösterdiğini teyit ettiği görüşmede, bunun, tüm ilgili tarafların hak ve çıkarlarının sağlanması için "tek doğru yol" olduğu vurgulandı.

Lavrov ve Abdullahiyan, ikili ilişkiler ile uluslararası konuları da görüştü.

AA / Dmitri Chirciu - Son Dakika Haberleri

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