Son dakika haberi! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıklama sonrası soruları cevapladı
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberler... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıklama sonrası soruları cevapladı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıklama sonrası soruları cevapladı
ANTALYA - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye-Rusya- Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Lavrov, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.