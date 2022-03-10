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Son dakika haberi! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıklama sonrası soruları cevapladı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberler... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıklama sonrası soruları cevapladı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıklama sonrası soruları cevapladı

ANTALYA - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye-Rusya- Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Lavrov, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Son dakika haberi! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıklama sonrası soruları cevapladı

Son dakika haberi! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıklama sonrası soruları cevapladı

Son dakika haberi! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıklama sonrası soruları cevapladı

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

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