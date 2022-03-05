Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Özel harekat başlatma kararı kolay değildi" ifadelerini kullanarak Moskova'nın Donbass anlaşmazlığını barışçıl...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika politika haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Özel harekat başlatma kararı kolay değildi" ifadelerini kullanarak Moskova'nın Donbass anlaşmazlığını barışçıl yollarla çözmeye çalıştığını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Özel harekat başlatma kararı kolay değildi" ifadelerini kullanarak Moskova'nın Donbass anlaşmazlığını barışçıl yollarla çözmeye çalıştığını söyledi. Putin, Batı'dan gelen yaptırımlara yönelik, "Rusya karşıtı yaptırımlar savaş ilanına benziyor" dedi. - MOSKOVA
İhlas Haber Ajansı - Politika