Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Özel harekat başlatma kararı kolay değildi" ifadelerini kullanarak Moskova'nın Donbass anlaşmazlığını barışçıl... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Özel harekat başlatma kararı kolay değildi" ifadelerini kullanarak Moskova'nın Donbass anlaşmazlığını barışçıl...

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,

Son dakika politika haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Özel harekat başlatma kararı kolay değildi" ifadelerini kullanarak Moskova'nın Donbass anlaşmazlığını barışçıl yollarla çözmeye çalıştığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Özel harekat başlatma kararı kolay değildi" ifadelerini kullanarak Moskova'nın Donbass anlaşmazlığını barışçıl yollarla çözmeye çalıştığını söyledi. Putin, Batı'dan gelen yaptırımlara yönelik, "Rusya karşıtı yaptırımlar savaş ilanına benziyor" dedi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Vladimir Putin, Özel Harekat, Moskova, Rusya, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title