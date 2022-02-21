Son dakika haberi | Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Askeri olarak Rusya'ya karşı tehdidin çok taraflı olarak arttığını görüyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haber: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Askeri olarak Rusya'ya karşı tehdidin çok taraflı olarak arttığını görüyoruz" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Askeri olarak Rusya'ya karşı tehdidin çok taraflı olarak arttığını görüyoruz" dedi. - MOSKOVA
İhlas Haber Ajansı - Politika