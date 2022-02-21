Son dakika haberi | Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Askeri olarak Rusya'ya karşı tehdidin çok taraflı olarak arttığını görüyoruz" dedi. - Haberler
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Son dakika haberi | Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Askeri olarak Rusya'ya karşı tehdidin çok taraflı olarak arttığını görüyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberi | Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,

Son dakika haber: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Askeri olarak Rusya'ya karşı tehdidin çok taraflı olarak arttığını görüyoruz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Askeri olarak Rusya'ya karşı tehdidin çok taraflı olarak arttığını görüyoruz" dedi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Rusya, Politika, Haberler

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