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Son dakika haberi: Rusya'dan, Ukrayna'daki operasyonlara dair yeni görüntüler

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Rusya'dan, Ukrayna'daki operasyonlara dair yeni görüntüler

Son dakika haberler... Rusya Savunma Bakanlığı, Rus özel kuvvetlerinin Ukrayna'da hava destekli operasyonlarına ait yeni görüntüleri paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus özel kuvvetlerinin Ukrayna'da hava destekli operasyonlarına ait yeni görüntüleri paylaştı.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları 6'ıncı gününde devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı, Rus özel kuvvetlerinin Ukrayna'da hava destekli operasyonlarına ait yeni görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, Rusya'nın savaş ve nakliye helikopterleriyle Ukrayna'daki kentlere indirme yaptığı ve Ukrayna topraklarındaki Rusya'ya ait zırhlı araçlar görüldü.

Bakanlık, helikopterlerin hem gece hem de gündüz operasyonlarında aktif rol aldığını açıklarken, Rus askerlerinin yüzlerini ise kimliklerinin belli olmamasına adına gizlendiği görüldü. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Haberler

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