Son dakika haberi | Rusya'dan ABD'ye Ukrayna konusunda 'sorumlu davranma' çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Rusya'dan ABD'ye Ukrayna konusunda 'sorumlu davranma' çağrısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberi | Rusya'dan ABD'ye Ukrayna konusunda 'sorumlu davranma' çağrısı

Gelen son dakika haberine göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'yi Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesi konusunda sorumlu davranmaya davet ederek, "ABD'den Kiev yönetiminin gerilimi arttırmaya yönelik politikasını zapt etmesini bekliyoruz" dedi.

Son Dakika! Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım ve Donbass mesajı
Son Dakika! Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım ve Donbass mesajı
Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi
Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'yi Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesi konusunda sorumlu davranmaya davet ederek, "ABD'den Kiev yönetiminin gerilimi arttırmaya yönelik politikasını zapt etmesini bekliyoruz" dedi.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev ordusu arasında gerilim artarak devam ederken, Rusya'nın Ukrayna'ya açıkça destek veren Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) yönelik eleştirileri de sürüyor. Son olarak Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'yi Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesi konusunda sorumlu davranmaya davet ederek, "Washington yönetimini, bu ciddi konuda başkentlerimiz arasında bilgi alışverişi konusunda daha sorumlu bir yaklaşım sergilemeye ve gerilimi artırmamaya çağırıyoruz" dedi.

Rusya ve ABD Savunma Bakanlıkları temsilcilerinin hiçbir şekilde temasa geçmediğini söyleyen Ryabkov, "Ne Savunma ne de Dışişleri bakanlıkları düzeyinde hiçbir şekilde temasa geçilmedi, yaklaşık 10 gün önce bakanlıklar düzeyinde gerçekleştirilen temaslar başka konularda ve seviyede gerçekleştirilmişti. Bu yanlış bilgiler, hem kamuoyunu hem de konuya taraf ülkelerin yönetimlerini yanıltmaya yönelik bilgiler" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesi hakkında Kiev yönetimine karşı gerekli adımları atmasını beklediklerini belirten Ryabkov, "ABD'den Kiev yönetiminin gerilimi arttırmaya yönelik politikasını zapt etmesini bekliyoruz" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mansur Yavaş Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Cem Yılmaz Burak Deniz İbrahim Tatlıses
Spor Ümit Öztürk Ersun Yanal Ünal Karaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksaray Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Rusya'dan ABD'ye Ukrayna konusunda 'sorumlu davranma' çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 21:04:33. #1.15#
title