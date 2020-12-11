Son dakika haberi! Rusya'dan ABD'nin Batı Sahra'da Fas egemenliğini tanımasına yönelik açıklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi! Rusya'dan ABD'nin Batı Sahra'da Fas egemenliğini tanımasına yönelik açıklama

11.12.2020 20:19 | Son Güncelleme: 11.12.2020 20:23
Son dakika haberi! Rusya'dan ABD'nin Batı Sahra'da Fas egemenliğini tanımasına yönelik açıklama

Son dakika dünya haberi: Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, ABD'nin Batı Sahra'da Fas'ın egemenliğini tanımasına yönelik yaptığı açıklamada, "Washington'ın bu kararı uluslararası hukuka aykırıdır" dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, ABD'nin Batı Sahra'da Fas'ın egemenliğini tanımasına yönelik yaptığı açıklamada, "Washington'ın bu kararı uluslararası hukuka aykırıdır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Batı Sahra'da Fas egemenliğini tanıdığına dair bildirge imzaladığını ve İsrail ve Fas arasında normalleşme anlaşması imzaladığını duyurdu. Söz konusu karara ilişkin Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, "Bu, uluslararası hukukun ihlalidir. İlgili kararlar var, Batı Sahra'da referandum düzenlemek için bir Birleşmiş Milletler (BM) misyonu var. Şu anda Amerikalıların yaptığı her şey, uluslararası hukukun ve Amerikalıların kendilerinin de desteklediği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ötesine geçen tek taraflı bir karardır" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Rusya'dan dünyaya meydan okuyan hamle: Putin komutasında balistik füze tatbikatı yapıldı
Rusya'dan dünyaya meydan okuyan hamle: Putin komutasında balistik füze tatbikatı yapıldı
Rus aşısı Sputnik V: Rusya'dan aşı olacaklara 'iki ay alkol kullanmayın' çağrısı
Rus aşısı Sputnik V: Rusya'dan aşı olacaklara 'iki ay alkol kullanmayın' çağrısı
ABD'de milyon dolarlık hazine sandığını bulan kişi kimliğini açıkladı
ABD'de milyon dolarlık hazine sandığını bulan kişi kimliğini açıkladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Caner Cindoruk Sermiyan Midyat
Spor Ersun Yanal Şenol Güneş Burak Yılmaz Samet Aybaba Ali Palabıyık
Tüm Haberler Kız İlaç Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Rusya'dan ABD'nin Batı Sahra'da Fas egemenliğini tanımasına yönelik açıklama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 20:32:16. #1.14#
title