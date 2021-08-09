Son dakika haberi! Rusya'daki orman yangınları 2 milyon hektara yaklaştı
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Son dakika haberi! Rusya'daki orman yangınları 2 milyon hektara yaklaştı

Son dakika haberi! Rusya'daki orman yangınları 2 milyon hektara yaklaştı
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Rusya'nın doğusundaki orman yangınları büyüyerek toplam 1,7 milyon hektar alanı geçti.

Rusya'nın doğusundaki orman yangınları büyüyerek toplam 1,7 milyon hektar alanı geçti.

Rusya Federasyonu Federal Orman Ajansından yapılan açıklamada, 9 Ağustos itibarıyla yaklaşık 1 milyon 793 bin hektar alanda devam ettiği bildirilen yangınların söndürülmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Son 24 saatte 44 noktadaki yangınların kontrol altına alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, "9 Ağustos itibarıyla 176 noktada toplam 1 milyon 793 bin hektar alanda orman yangınları devam ediyor. Yangınların 92'si Yakutistan'da, 29'u ise İrkutsk bölgelerinde bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yangının söndürülmesi için yaklaşık 7 bin kişi ve yüzlerce aracın görev yaptığı ve son bir haftada toplam 372 yangının söndürüldüğü kaydedildi.

Rusya'nın Sibirya bölgesinde temmuzda başlayan yangınlarda bugüne kadar yaklaşık 3 milyon hektar ormanlık alan küle dönmüş, yetkililer bölgede acil durum ilan etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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