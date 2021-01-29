Son dakika haberi | Rusya'da yetişkin nüfusun yüzde 60'ı Kovid-19'a karşı aşılanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberi | Rusya'da yetişkin nüfusun yüzde 60'ı Kovid-19'a karşı aşılanacak

29.01.2021 16:53 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:56
Son dakika haberi | Rusya'da yetişkin nüfusun yüzde 60'ı Kovid-19'a karşı aşılanacak

Son dakika haberleri: Rusya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı başlayan kitlesel aşılama kapsamında yetişkin nüfusun yüzde 60'ının aşılanacağı belirtildi.

Rusya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı başlayan kitlesel aşılama kapsamında yetişkin nüfusun yüzde 60'ının aşılanacağı belirtildi.

Rusya'ya bağlı Karelya Cumhuriyeti'nın başkenti Petrozavdosk'u ziyaret eden Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkede Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği "Sputnik V" (GamKovidVak) aşısıyla yapılan kitlesel aşılama sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Muraşko, halkın kullanımı için aşının 4 milyon dozunun üretildiğini belirterek, "Ülkede yetişkin nüfusun yüzde 60'ını yılın ilk yarısında aşılamamız gerekiyor." dedi.

Rusya'da, şubat-mart aylarında salgının dönüm noktasına gelmesini beklediklerini dile getiren Muraşko, "Kovid-19'a yakalanma riski hala yüksektir. Bu yüzden virüse karşı alınan önlemlere uymak lazım." şeklinde konuştu.

Muraşko, ülkedeki hastanelerde Kovid-19 hastaları için ayrılan yatakların yeterli sayıda olduğunu ifade etti.

Rusya'da kitlesel aşılama

Rusya'da, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 18 Ocak'ta kitlesel aşılama süreci başlamıştı.

Sputnik V aşısıyla yapılan aşılama sürecine 18 yaş üstü tüm vatandaşlar ücretsiz katılabilirken, kronik, alerjik ve solunum yolu enfeksiyonları hastalığı olanlar ile hamile ve emzirme dönemindeki kadınlar aşı yaptıramıyor.

Aşının ilk etapta tek dozu, 21 gün geçtikten sonra da ikinci dozu yapılıyor.

Gönüllülük esasına dayan aşılanma sürecine katılanlara sertifika verilirken, yabancı uyruklu vatandaşlar da aşı olabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Ebru Yaşar Jason Statham Oktay Kaynarca Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Gökhan Gönül Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Aralık Antalya Evlilik Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Rusya'da yetişkin nüfusun yüzde 60'ı Kovid-19'a karşı aşılanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 17:02:29. #1.15#
title