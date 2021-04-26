Rusya'da yedek askerler orduya çağırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rusya'da yedek askerler orduya çağırıldı

Rusya'da yedek askerler orduya çağırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararname ile askerliğe elverişli olan yedek askerler eğitim için orduya çağırıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararname ile askerliğe elverişli olan yedek askerler eğitim için orduya çağırıldı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim hala devam ederken, Kremlin Sarayı'ndan yedek askerlerin orduya çağırılmasıyla ilgili açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzasıyla yayınlanan kararname ile askerliğe elverişli yedek askerler orduya çağırılarak, "2021 yılında Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nde ve Federal Güvenlik Hizmeti'nde askeri eğitim görmek için yedek niteliği taşıyan tüm askerliğe uygun Rus vatandaşlarının çağrılması" başlığı altında askere çağırılan kişilerle alakalı niteliklere yer verildi.

HER YIL YAPILAN BİR UYGULAMA

Putin'in imzaladığı kararnameye göre askere çağırılan kişilerin celp dönemleri bugünden başlayarak 15 Temmuz'a kadar devam edecek. Bu süre zarfında 135 bin dolayında yedek askerin eğitim almasının planlandığı öğrenildi. Rus yedek askerlerin askeri eğitimler ile olası bir savaş durumuna hazır olması için yapılan uygulamaya göre geçtiğimiz yıl 128 bin kişi, 2019 yılında 132 bin kişi askere çağırılmıştı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Rusya devlet başkanı Putin, yedek askerleri orduya çağırdı
Rusya devlet başkanı Putin, yedek askerleri orduya çağırdı
Dünya salgında bunu da gördü! Putin kararnameyi imzaladı, 11 günlük resmi tatilde alkol satışı yasaklandı
Dünya salgında bunu da gördü! Putin kararnameyi imzaladı, 11 günlük resmi tatilde alkol satışı yasaklandı
Soğuk Savaş döneminde Rusya tarafından geliştirilen 'uzay topu' ilk defa görüldü
Soğuk Savaş döneminde Rusya tarafından geliştirilen 'uzay topu' ilk defa görüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Adnan Menderes Mustafa Şentop Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Meral Kaplan Burcu Biricik
Spor Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Rusya'da yedek askerler orduya çağırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 19:42:13. #1.14#

title