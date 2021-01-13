Son dakika haberi: Rusya'da uzaktan çalışanların sayısı 60 binden 6 milyona yükseldi

Edinilen son dakika haberine göre Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Çalışma, Sosyal Politika ve Gazi İşleri Komitesi Üyesi Andrey İsayev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede uzaktan çalışmaya geçen kişi sayısının 2020'de 60 binden 6 milyona yükseldiğini bildirdi.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Çalışma, Sosyal Politika ve Gazi İşleri Komitesi Üyesi Andrey İsayev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede uzaktan çalışmaya geçen kişi sayısının 2020'de 60 binden 6 milyona yükseldiğini bildirdi.

İsayev, Rusya'nın İjevsk şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle çalışma mevzuatında önemli değişiklikler yaptıklarını söyledi.

Söz konusu değişikliklerin özellikle uzaktan çalışma modeliyle ilgili olduğunu belirten İsayev, "Rusya'da uzaktan çalışmaya geçen kişi sayısı 2020'de 60 bin kişiden 6 milyon kişiye yükseldi." dedi.

Çoğu kişinin uzaktan çalışma modeline kolaylıkla uyum sağladığına işaret eden İsayev, "Ancak bu durumda patronun, çalışanını günün herhangi bir saatinde rahatsız edebileceğine yönelik bir algı ortaya çıktı. Bunu düzenlemek için gerekli çalışmalara başladık." diye konuştu.

Rusya'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 63 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay