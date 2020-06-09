Son dakika haberi... Rusya'da son 24 saatte 8 bin 595 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika haberi... Rusya'da son 24 saatte 8 bin 595 yeni koronavirüs vakası

Bir son dakika haberine göre Rusya'da son 24 saatte 8 bin 595 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Son dakika haberi... Rusya'da son 24 saatte 8 bin 595 yeni koronavirüs vakası
09.06.2020 11:20 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:59

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 595 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 485 bin 253'e ulaştı.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya'da son 24 saatte 8 bin 595 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 485 bin 253'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 171 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 6 bin 142'ye ulaştığını açıkladı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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