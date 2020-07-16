Son dakika haberi! Rusya'da son 24 saatte 6 bin 428 yeni koronavirüs vakası Son dakika habere göre Rusya'da son 24 saatte 6 bin 428 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 428 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 752 bin 797'ye ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 428 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 752 bin 797'ye yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 167 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 11 bin 937'ye ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA