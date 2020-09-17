Son dakika haberi: Rusya'da son 24 saatte 5 bin 762 yeni koronavirüs vakası Bir son dakika haberine göre Rusya'da son 24 saatte 5 bin 762 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 762 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 85 bin 281'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 762 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 85 bin 281'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 144 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 19 bin 61'e ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA