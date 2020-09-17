Son dakika haberi: Rusya'da son 24 saatte 5 bin 762 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika haberi: Rusya'da son 24 saatte 5 bin 762 yeni koronavirüs vakası

Bir son dakika haberine göre Rusya'da son 24 saatte 5 bin 762 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Son dakika haberi: Rusya'da son 24 saatte 5 bin 762 yeni koronavirüs vakası
17.09.2020 11:17 | Son Güncelleme: 17.09.2020 11:21

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 762 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 85 bin 281'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 762 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 85 bin 281'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 144 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 19 bin 61'e ulaştığını açıkladı.


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Kaynak: DHA

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