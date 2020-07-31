Son dakika haberi: Rusya'da son 24 saatte 5 bin 482 yeni koronavirüs vakası Bir son dakika haberine göre Rusya'da son 24 saatte 5 bin 482 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 482 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 839 bin 981'e ulaştı. Rusya'da son 24 saatte 5 bin 482 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 839 bin 981'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 161 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 13 bin 963'e ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA