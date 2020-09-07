Son dakika haberi | Rusya'da son 24 saatte 5 bin 185 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika haberi | Rusya'da son 24 saatte 5 bin 185 yeni koronavirüs vakası

Son dakika dünya haberine göre Rusya'da son 24 saatte 5 bin 185 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Son dakika haberi | Rusya'da son 24 saatte 5 bin 185 yeni koronavirüs vakası
07.09.2020 13:37 | Son Güncelleme: 07.09.2020 13:41

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 185 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 30 bin 690'a ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 185 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 30 bin 690'a yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 51 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 17 bin 871'e ulaştığını açıkladı.


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Kaynak: DHA

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