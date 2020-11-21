Rusya'da en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı kaydedildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rusya'da en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı kaydedildi

21.11.2020 11:25 | Son Güncelleme: 21.11.2020 12:08
Rusya'da en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı kaydedildi

Rusya'da son 24 saatte en yüksek günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası ve ölüm sayısı kayıtlara geçti.

Rusya'da son 24 saatte en yüksek günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası ve ölüm sayısı kayıtlara geçti.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 24 bin 822 kişide virüsün tespit edilmesiyle en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılan ülkede, toplam Kovid-19 vakası sayısı 2 milyon 64 bin 748'e çıktı.

Ülke genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranının yüzde 1,2 olduğu belirtildi.

Rusya'da, son 24 saatte 26 bin 21 kişi virüsten iyileşti ve böylece toplam sağlığına kavuşan sayısı 1 milyon 577 bin 435'e ulaştı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 467 kişinin hayatını kaybetmesiyle en yüksek günlük can kaybı sayısı kayıtlara geçilen ülkede, şimdiye kadar Kovid-19'a bağlı ölüm sayısı 35 bin 778'e yükseldi.

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 7 bin 168 artarak 547 bin 138, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 74 artışla 8 bin 233 oldu.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 588 bin Kovid-19 testinin yapılmasıyla toplam test sayısının 71 milyon 800 binden fazla olduğunu bildirdi.

Rusya'da Kovid-19 süreci

Rusya'da ilk Kovid-19 vakası 31 Ocak'ta tespit edilmiş, virüs nedeniyle ilk ölüm 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Ülkede, dün 24 bin 318 vaka görülmüş, 461 kişi hayatını kaybetmişti.

Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında ülke genelinde 28 Ekim'de halka açık alanlar, toplu taşıma araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunluluğu getirilmişti.

Ülkenin tüm şehirlerinde 23.00-06.00'da eğlence mekanları, restoran, bar ve kafelerin faaliyetleri durdurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

İlgili Haberler

Yunanistan'da koronavirüs salgınının başından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi
Yunanistan'da koronavirüs salgınının başından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi
İngiltere, askeri harcamalarını son 30 yılın en yüksek düzeyine çıkarıyor
İngiltere, askeri harcamalarını son 30 yılın en yüksek düzeyine çıkarıyor
Koronavirüs: ABD'de vaka sayısı 11 milyonu aştı, Michigan ve Washington eyaletlerinde yeni tedbirler alındı
Koronavirüs: ABD'de vaka sayısı 11 milyonu aştı, Michigan ve Washington eyaletlerinde yeni tedbirler alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump İlham Aliyev Cevdet Yılmaz Ekrem İmamoğlu Alaattin Çakıcı
Magazin Kutsi Cansu Dere Burcu Esmersoy İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Caner Erkin Şenol Güneş Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kasım Çocuk Samsun İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rusya'da en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı kaydedildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 12:17:49. #1.15#
title