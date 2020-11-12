Son dakika haberi: Rusya'da son 24 saatte 21 bin 608 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haberine göre Rusya'da son 24 saatte 21 bin 608 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 21 bin 608 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 858 bin 568'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 21 bin 608 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 858 bin 568'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 439 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 32 bin 32'ye ulaştığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dmitri Chirciu