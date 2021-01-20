Son dakika haberi! Rusya'da son 24 saatte 21 bin 152 vaka
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Son dakika haberi! Rusya'da son 24 saatte 21 bin 152 vaka

20.01.2021 11:20 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:25
Son dakika haberi! Rusya'da son 24 saatte 21 bin 152 vaka

Son dakika dünya haberine göre Rusya'da son 24 saatte 21 bin 152 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 21 bin 152 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 633 bin 952'ye ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 21 bin 152 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 633 bin 952'ye yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 597 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 67 bin 220'ye ulaştığını açıkladı.

"İKİNCİ AŞI "EPİVAKKORONA'DA YÜZDE 100 ETKİ"

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi, Vektör Araştırma Merkezi'nce geliştirilen "EpiVakKorona" aşı adayının 1. ve 2. faz klinik deney sonuçlarına dair değerlendirmelerini açıklamıştı. Aşıların etkinliği, immünolojik ve önleyici boyutlardan değerlendirildirilirken, "EpiVakKorona aşısının immünolojik etkinliği yüzde 100 seviyesindedir" ifadelerine yer verilmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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