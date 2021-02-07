Son dakika haberi: Rusya'da son 24 saatte 16 bin 48 koronavirüs vakası
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Son dakika haberi: Rusya'da son 24 saatte 16 bin 48 koronavirüs vakası

07.02.2021 11:31 | Son Güncelleme: 07.02.2021 11:35
Son dakika haberi: Rusya'da son 24 saatte 16 bin 48 koronavirüs vakası

Son dakika haberlerine göre Rusya'da son 24 saatte 16 bin 48 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 16 bin 48 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 967 bin 281'e çıktı.

Rusya'da son 24 saatte 16 bin 48 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 967 bin 281'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 432 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 76 bin 661'e çıktığını açıkladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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