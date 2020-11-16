Son dakika haberi! Rusya'da sıcak su borusu patladı: 4 çocuk yaralı
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Son dakika haberi! Rusya'da sıcak su borusu patladı: 4 çocuk yaralı

16.11.2020 21:28 | Son Güncelleme: 16.11.2020 21:32
Son dakika haberi! Rusya'da sıcak su borusu patladı: 4 çocuk yaralı

Son dakika haberleri: Rusya'da 4 çocuğun yoldan geçtiği sırada sıcak su borusu patladı.

Rusya'da 4 çocuğun yoldan geçtiği sırada sıcak su borusu patladı. Patlamanın ardından sıcak sudan yaralanan çocuklar hastaneye kaldırıldı.

Rusya'nın Dzerzhinsky şehrinde 12 yaşındaki 4 kız çocuğu karşıdan karşıya geçerken sıcak su borusunun patlamasıyla birlikte yaralandı. Çocuklar hastaneye kaldırılırken, Rusya Soruşturma Komitesi tarafından "ihmal" gerekçesiyle bir ceza davası açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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