Son dakika haberi! Rusya'da sıcak su borusu patladı: 4 çocuk yaralı
16.11.2020 21:28 | Son Güncelleme: 16.11.2020 21:32
Son dakika haberleri: Rusya'da 4 çocuğun yoldan geçtiği sırada sıcak su borusu patladı.
Rusya'da 4 çocuğun yoldan geçtiği sırada sıcak su borusu patladı. Patlamanın ardından sıcak sudan yaralanan çocuklar hastaneye kaldırıldı.
Rusya'nın Dzerzhinsky şehrinde 12 yaşındaki 4 kız çocuğu karşıdan karşıya geçerken sıcak su borusunun patlamasıyla birlikte yaralandı. Çocuklar hastaneye kaldırılırken, Rusya Soruşturma Komitesi tarafından "ihmal" gerekçesiyle bir ceza davası açıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı